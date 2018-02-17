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Бронзовую медалистку ОИ в лыжной эстафете Нечаевскую ранее приглашали перейти в биатлон

Спорт
17 февраля, 15:55 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, февраля. /ТАСС

Спортсменка отметила, что побоялась уходить из лыжных гонок

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Анна Нечаевская

Анна Нечаевская

© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады в женской лыжной эстафете Анна Нечаевская год назад получила предложение перейти в биатлон, которое она отклонила после некоторых раздумий. Об этом Нечаевская сообщила журналистам.

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26-летней Нечаевской поступило предложение перейти в биатлон после того, как она выиграла две золотых и одну серебряную награду на Универсиаде в Алма-Ате.

"Меня звали в биатлон, говорили, что у меня есть перспективы. Но у меня есть какая-то боязнь. Ведь в случае неудачи в лыжи обратно у меня не получилось бы вернуться", - призналась Нечаевская.

"Я еще не поняла, что стала призером Олимпийских игр, пока медаль не подержу в руках, не поверю в это, - продолжила спортсменка. - В начале сезона я вообще не думала о ней. Этот сезон был очень трудным для меня, столько слез пролито. Но говорить о причинах переживаний я не хочу, тут в кучу смешались спортивные и личные проблемы".

Нечаевская заметила, что непосредственно готовиться к Олимпиаде она стала только в конце декабря, когда перешла тренироваться в группу немецкого тренера Маркуса Крамера. "Я готовилась с тренером из группы Маркуса Крамера Егором Сориным. Я очень им всем благодарна. Сам Крамер - очень добрый и понимающий тренер, но и о своем тренере я тоже могу говорить только теплые слова", - подчеркнула лыжница.

"Сегодня было все очень здорово, нас очень поддерживали болельщики. Отлично отработала наша сервис-бригада, которая отлично подготовила лыжи. За что им большое спасибо", - сказала спортсменка.

Улицы Верховажья опустели, когда на старт вышла их землячка

"Сама я родом из Верховажья, которое находится более чем в ста километрах от Вологды, - сказала лыжница. - Это маленький поселок, затерянный в лесах, где живут мои родители. Сейчас они мне позвонили. Мама плачет, папа плачет, они меня очень любят и ждут поскорее домой".

"Мама говорит, что во время гонки в нашем поселке не было на улице людей, все Верховажье сидело перед телевизором и меня поддерживало, - добавила Нечаевская. - А мой молодой человек принял решение приехать сюда, просто поставив перед фактом. Его ко мне в Олимпийскую деревню не пускают, мы встречаемся с ним иногда вне ее. Он болеет за меня на трибунах".

В субботу российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская стали бронзовыми призерами в эстафете 4х5 км, преодолев дистанцию за 52 минуты 7,6 секунды. Золото завоевали норвежки Ингвильд Эстберг, Астрид Якобсен, Рагниль Хага и Марит Бьорген (51.24,3), серебро - шведки Анна Хог, Шарлотта Калла, Эбба Андерссон, Стина Нильссон (51.26,3).

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