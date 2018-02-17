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Российские бадминтонистки завоевали бронзовые медали командного ЧЕ в Казани

Спорт
17 февраля, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

В полуфинале турнира россиянки уступили сборной Дании со счетом 1-3

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ТАСС, 17 февраля. Бадминтонистки сборной России проиграли в полуфинале командного чемпионата Европы сборной Дании со счетом 1-3 и стали бронзовыми призерами турнира. Соревнования проходят в Казани.

Единственную победу в своем матче одержала Евгения Косецкая. Наталья Перминова проиграла Лине Кьяэрсфельдт. В парных матчах датским спортсменкам проиграли Анастасия Червякова и Ольга Морозова, а также Екатерина Болотова и Алина Давлетова.

На командном чемпионате Европы не проводятся матчи за третье место. Таким образом, сборная России завоевала бронзовые медали.

Мужская сборная России завершила выступление на чемпионате Европы в четвертьфинале, проиграв команде Франции.

В финале женского турнира 18 февраля сборная Дании сыграет с победителем пары Германия - Испания.

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