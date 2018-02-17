Британская скелетонистка Элизабет Ярнольд завоевала золото Олимпиады в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Британка Элизабет Ярнольд завоевала золотую медаль в скелетоне на Олимпийских играх в Пхёнчхане. По сумме четырех попыток спортсменка показала результат 3 минуты 27,28 секунды.

Второе место заняла немка Жаклин Лёллинг (отставание 0,45 секунды). Третьей стала еще одна представительница Великобритании Лора Дис (+0,62).

Последнее место заняла 36-летняя нигерийка Симиделе Адеагбо (+9,50). Команда Нигерии впервые участвует в зимних Олимпийских играх.

Олимпийские атлеты из России не были представлены в женском скелетоне на Играх в Пхёнчхане.

29-летняя Ярнольд завоевала вторую олимпийскую медаль. Ранее она побеждала на Играх 2014 года в Сочи. Также она является чемпионкой (2015) и двукратным бронзовым призером (2012 и 2017) чемпионата мира.