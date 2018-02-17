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Глава FIS: российские лыжники великолепны на ОИ, с лидерами они бы завоевали золото

Спорт
17 февраля, 16:30 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Джанфранко Каспер отметил, что не удивлен результатами российских лыжников на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане

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Глава Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер

Глава Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские лыжники на Олимпийских играх в Пхёнчхане демонстрируют великолепный результат, если бы на соревнования были допущены все ведущие спортсмены, то они бы точно завоевали золото. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер.

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В субботу женская эстафетная команда заняла третье место в эстафете, эта бронза стала уже четвертой для российских лыжников на Олимпиаде-2018.

"Российские лыжники выступают великолепно, нет никаких сомнений. К примеру, сегодня они всю гонку держали в напряжении. Просто великолепно! При этом я совершенно не удивлен, я ожидал, что они покажут такой хороший результат, они показывают, каким будет будущее", - сказал Каспер.

"Какой бы был результат, если бы приехали все сильнейшие? Без сомнений, самый лучший, без золотой медали бы не остались", - отметил он.

Россияне на Играх по причине дисквалификации национального национального олимпийского комитета выступают под олимпийским флагом, при этом на соревнования не получили приглашение многие ведущие лыжники страны, в числе которых олимпийский чемпион Александр Легков и чемпионы мира Сергей Устюгов и Максим Вылегжанин.

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