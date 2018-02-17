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Российские керлингистки проиграли команде Японии в матче группового этапа Олимпиады

Спорт
17 февраля, 16:38 дата обновления: 17 февраля, 17:00 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 10:5 в пользу японской команды

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/.Российские керлингистки уступили сборной Японии со счетом 5:10 в пятом матче предварительного раунда Олимпийских игр в Пхёнчхане.

За команду олимпийских атлетов из России выступают Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.

На предварительном этапе россиянки проиграли четыре матча, уступив сборным Великобритании, Швеции, США и Японии. Единственную победу команда олимпийских атлетов из России одержала над китаянками.

В других матчах канадки победили сборную США (11:3), команда Южной Кореи обыграла британок (7:4), а китаянки были сильнее датчанок (10:7). Сборная Швеции, одержав четыре победы, лидирует в турнирной таблице, на втором месте находятся японки, в активе которых четыре победы и одно поражение. Россиянки вместе с командой Дании замыкают турнирную таблицу.

В следующем матче команда олимпийских атлетов из России сыграет 19 февраля со швейцарками.

В женском турнире по керлингу 10 команд играют друг с другом в однокруговом групповом раунде, четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Финал пройдет 25 февраля. 

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