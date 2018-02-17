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Ковальчук побил рекорд Буре по голам россиян на Олимпиадах

Спорт
17 февраля, 16:44 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, февраля. /ТАСС

В матче группового раунда против сборной США Илья Ковальчук забросил две шайбы

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Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Российский хоккеист Илья Ковальчук забросил 12-ю и 13-ю шайбу в матчах на Олимпийских играх и побил рекорд Павла Буре по количеству голов в составе национальной команды на Олимпиадах.

Ковальчук отметился заброшенными шайбами на 40-й и 41-й минутах матча группового раунда соревнований, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане, против сборной США. Свой второй гол в матче Ковальчук забил на стартовой минуте третьего периода, увеличив преимущество в счете - 4:0.

Для Ковальчука Олимпиада в Пхёнчхане стала пятой в карьере. Впервые он выступил на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити, где сборная России завоевала бронзовые медали. Матч против команды США на Играх в Южной Корее стал для Ковальчука 26-м на Олимпиадах.

Буре принимал участие в двух Олимпиадах (1998, 2002), в 12 матчах он отметился 11 заброшенными шайбами, став в составе российской сборной серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр.

Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.

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