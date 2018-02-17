Главы Коми и Вологодской области поздравили бронзовых призеров ОИ в лыжной эстафете

СЫКТЫВКАР, 17 февраля. /ТАСС/. Глава Республики Коми Сергей Гапликов и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поздравили российских лыжниц, завоевавших бронзовые награды в эстафете на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом они написали в своих аккаунтах в социальных сетях.

В субботу российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская стали бронзовыми призерами в эстафете 4х5 км. Золото завоевали норвежки, серебро - шведки.

"Наша женская сборная, самая молодая национальная сборная на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, показала блестящий результат, заняв третье место в лыжной эстафете. Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская и гордость Республики Коми Юлия Белорукова, девушки - вы самые лучшие. Поздравляю с бронзовой медалью!", - написал Гапликов в своем аккаунте в Instagram.

Вологодский губернатор Олег Кувшинников особое поздравление адресовал Нечаевской, уроженке села Верховажье Вологодской области, которая сейчас выступает и за область, и за Татарстан.

"Только что наша землячка спортсменка-лыжница Анна Нечаевская в составе сборной России завоевала бронзовую олимпийскую медаль. От себя лично и всех жителей области поздравляю Анну и ее команду с победой. Это радостная новость для всех вологжан. Болеем за вас и желаем новых побед!", - написал Кувшинников в Twitter.

Поздравление Нечаевской адресовало также руководство МВД России и коллеги в полиции: она выступает за спортивное общество "Динамо" и является действующим сотрудником полиции - старшим сержантом полиции отдельного полка ППС ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "Руководство МВД России и коллеги поздравляют Анну с этим блестящим олимпийским дебютом", - сообщили в МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.