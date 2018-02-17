Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главы Коми и Вологодской области поздравили бронзовых призеров ОИ в лыжной эстафете

Спорт
17 февраля, 16:46 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 17, февраля. /ТАСС

В субботу российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская завоевали бронзу в эстафете 4х5 км

Поделиться
Материал из 1 страницы
Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская (слева направо)

Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская (слева направо)

© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

СЫКТЫВКАР, 17 февраля. /ТАСС/. Глава Республики Коми Сергей Гапликов и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поздравили российских лыжниц, завоевавших бронзовые награды в эстафете на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом они написали в своих аккаунтах в социальных сетях.

Смотрите также
Анна Нечаевская

Биография бронзовых призеров ОИ-2018 по эстафетным лыжным гонкам

В субботу российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская стали бронзовыми призерами в эстафете 4х5 км. Золото завоевали норвежки, серебро - шведки.

"Наша женская сборная, самая молодая национальная сборная на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, показала блестящий результат, заняв третье место в лыжной эстафете. Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская и гордость Республики Коми Юлия Белорукова, девушки - вы самые лучшие. Поздравляю с бронзовой медалью!", - написал Гапликов в своем аккаунте в Instagram.

Вологодский губернатор Олег Кувшинников особое поздравление адресовал Нечаевской, уроженке села Верховажье Вологодской области, которая сейчас выступает и за область, и за Татарстан.

"Только что наша землячка спортсменка-лыжница Анна Нечаевская в составе сборной России завоевала бронзовую олимпийскую медаль. От себя лично и всех жителей области поздравляю Анну и ее команду с победой. Это радостная новость для всех вологжан. Болеем за вас и желаем новых побед!", - написал Кувшинников в Twitter.

Поздравление Нечаевской адресовало также руководство МВД России и коллеги в полиции: она выступает за спортивное общество "Динамо" и является действующим сотрудником полиции - старшим сержантом полиции отдельного полка ППС ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "Руководство МВД России и коллеги поздравляют Анну с этим блестящим олимпийским дебютом", - сообщили в МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
2
Российские хоккеисты победили команду США и вышли в четвертьфинал Олимпиады
3
Захарова: Порошенко показал флаг ЕС безлюдному залу на Мюнхенской конференции
4
В Россотрудничестве заявили, что нападение радикалов не помешает работе центра
5
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
6
Результаты российских лыжников на ОИ уже трехкратно превзошли ожидания Вяльбе
7
Захарова: в Киеве наврали украинским гражданам про Тимошенко в Мюнхене
Темы дня
Новости партнеров
Реклама