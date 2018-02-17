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Моисеева: день отдыха на ОИ поможет российским керлингисткам перезагрузить голову

Спорт
17 февраля, 17:11 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, февраля. /ТАСС

В следующем матче россиянки сыграют 19 февраля со швейцарками

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Виктория Моисеева

Виктория Моисеева

© EPA-EFE/JAVIER ETXEZARRETA

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. День отдыха на Олимпийских играх в Пхёнчхане поможет российским керлингисткам перезагрузить голову. Такое мнение журналистам высказала скип российской команды Виктория Моисеева.

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Российские керлингистки проиграли команде Японии в матче группового этапа Олимпиады

В субботу россиянки уступили сборной Японии со счетом 5:10 в пятом матче предварительного раунда. На предварительном этапе россиянки проиграли четыре матча, уступив сборным Великобритании, Швеции, США и Японии. Единственную победу команда олимпийских атлетов из России одержала над китаянками.

"У нас было хорошее начало, но после седьмого энда было трудно вернуться. Это Олимпиада, команды готовы очень хорошо, поэтому все решают нюансы. К сожалению, нам все время немного не хватает для победы", - сказала Моисеева.

В следующем матче россиянки, которые пока замыкают турнирную таблицу вместе с датчанками, сыграют 19 февраля со швейцарками. "У нас завтра нет игр, поэтому будет тренировка, возможно, сходим в зал, чтобы не весь день отдыхать. Возможно, перерыв поможет перезагрузить голову, хотя не думаю, что проблемы в этом", - считает скип российской команды.

"Швейцарки не так часто участвуют в чемпионатах мира, Европы. Им всегда чего-то не хватает в финалах при отборе на Олимпиаду, несмотря на то, что хорошо шли по сезону. У них много ошибок, помарок, нам может это помочь", - заключила Моисеева.

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