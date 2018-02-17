Сборная России победила команду Бельгии в матче чемпионата Европы по регби

ТАСС, 17 февраля. Мужская сборная России обыграла команду Бельгии со счетом 48:7 во втором матче на чемпионате Европы. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе "Кубань".

10 февраля российская команда в первом матче на турнире уступила сборной Испании со счетом 13:20.

Сборная России набрала 6 очков в двух матчах и возглавляет турнирную таблицу. Сборная Бельгии занимает пятое место, не набрав в двух играх ни одного очка.

В следующем матче сборная России сыграет в гостях с командой Румынии. Встреча пройдет 3 марта на стадионе "Клуж- Арена". Бельгийцы в этот же день дома встретятся со сборной Германии.

В чемпионате Европы, каждый матч которого проходит в разных городах, принимают участие шесть сборных: Румынии, Грузии, Германии, Испании, России и Бельгии. Команды проводят круговой турнир, по результатам которого определится победитель. Обладатель титула также получит прямую путевку на чемпионат мира 2019 года.