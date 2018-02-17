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Поляк Камил Стох завоевал золото ОИ-2018 в прыжках на лыжах с большого трамплина

Спорт
17 февраля, 17:13 UTC+3

Второе место занял немец Андреас Веллингер, третьим стал норвежец Роберт Юханссон

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Камил Стох

Камил Стох

© EPA-EFE/DANIEL KOPATSCH

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Поляк Камил Стох завоевал золотую медаль в прыжках на лыжах с большого трамплина на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По сумме двух прыжков он набрал 285,7 балла.

Второе место занял немец Андреас Веллингер (282,3), третьим стал норвежец Роберт Юханссон (275,3).

Россияне Евгений Климов и Денис Корнилов заняли 26-е (220,6) и 30-е (196,3) места соответственно. Два других олимпийских спортсмена из России Михаил Назаров и Алексей Ромашов не сумели пробиться во вторую попытку в финале соревнований.

30-летний Стох стал третьим спортсменом в истории Олимпийских игр, которому удалось выиграть соревнования на большом трамплине на двух Играх подряд. Ранее подобное удавалось норвежцу Биргеру Рууду (1932, 1936) и финну Матти Нюканену (1984, 1988). Всего на счету поляка теперь три золотые медали на Играх.

Олимпиада завершится 25 февраля.

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