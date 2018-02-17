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Российские хоккеисты победили команду США и вышли в четвертьфинал Олимпиады

Спорт
17 февраля, 17:27 дата обновления: 17 февраля, 18:08 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:0

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© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
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© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Команда олимпийских атлетов из России по хоккею обыграла сборную США со счетом 4:0 в заключительном матче группового раунда Игр в Пхёнчхане и пробилась в четвертьфинал турнира.

Шайбы забросили Николай Прохоркин (8-я и 23-я минуты) и Илья Ковальчук (40, 41).

Отечественные хоккеисты второй раз в истории победили команду США с сухим счетом. В 1956 году на дебютной для себя Олимпиаде в итальянском городе Кортина-д’Ампеццо сборная СССР обыграла американцев со счетом 4:0.

Россияне во второй раз обыграли американцев на Олимпиадах. На Играх 2006 года в Турине сборная России победила команду США со счетом 5:4. Россияне дважды проиграли со счетом 2:3 и один раз сыграли вничью. На Олимпиаде 1992 года в Альбервиле Объединенная команда обыграла в полуфинале сборную США со счетом 5:2.

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Ранее команда олимпийских атлетов из России уступила словакам (2:3) и победила словенцев (8:2). В параллельном матче группы В словаки не смогли обыграть словенцев в основное время, уступив в итоге в серии буллитов - 2:3. Это позволило россиянам выйти на чистое первое место в квартете.

Итоговое турнирное положение в группе В: команда олимпийских атлетов из России - 6 очков, Словения - 4, США - 4, Словакия - 4.

Регламент турнира

В плей-офф выходят все участники группового раунда. Для определения пар все команды будут ранжированы с 1-го по 12-е место с учетом позиции по итогам группового этапа, набранных очков, разницы заброшенных и пропущенных шайб, наибольшего количества шайб и места в рейтинге Международной федерации хоккея соответственно.

Первые четыре команды (победители групп и лучшая из команд, занявших второе место) начнут плей-офф с четвертьфинала. Остальные примут участие в матчах 1/8 финала. Россияне заняли первое место в группе и продолжат выступление с четвертьфинала. Потенциальные соперники команды олимпийских атлетов из России определятся по завершении всех игр группового раунда.

После двух туров в группе А лидируют чехи (5 очков), далее идут канадцы (4), швейцарцы (3), южнокорейцы (0). В квартете С первыми идут финны (6), вторыми - шведы (6), третьими - немцы (0), четвертыми - норвежцы (0).

Заключительные матчи предварительного этапа Олимпиады состоятся 18 февраля. Четвертьфинальная стадия пройдет 21 февраля.

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