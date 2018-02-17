Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фетисов: российские хоккеисты в матче с командой США показали игру, которую от них ждут

Спорт
17 февраля, 18:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

В субботу команда олимпийских атлетов из России обыграла сборную США со счетом 4:0

Поделиться
Материал из 1 страницы
Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Хоккейная команда олимпийских атлетов из России в матче против сборной США показала ту игру, которую от нее все ждут на Олимпийских играх 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

В субботу команда олимпийских атлетов из России обыграла сборную США со счетом 4:0 в заключительном матче группового раунда Игр в Пхёнчхане и напрямую пробилась в четвертьфинал турнира.

Смотрите также

Знарок: тренеры российских хоккеистов предполагали прямой выход в четвертьфинал Олимпиады

Хоккеист Прохоркин признался, что неудачная игра со словенцами прибавила ему мотивации

Ковальчук: российские хоккеисты были готовы к жесткой игре со стороны американцев на ОИ

Российские хоккеисты победили команду США и вышли в четвертьфинал Олимпиады

"Российские хоккеисты провели очень хороший матч против команды США, одержав заслуженную победу. Порадовал уровень катания и уверенности, благодаря которым все получалось. Сегодня я увидел ту команду, которую все ждали на данном турнире, была мощь", - сказал Фетисов.

Ранее команда олимпийских атлетов из России уступила словакам (2:3) и победила словенцев (8:2). В параллельной встрече группы В словенцы победили словаков лишь в серии послематчевых буллитов (3:2), что позволило россиянам выйти на чистое первое место в квартете.

"Что касается стадии плей-офф, то на нее нужен особый настрой. При этом нужно абстрагироваться от группового турнира, спокойно готовиться к четвертьфиналу, придерживаясь плана игры, который был в матче против США", - сказал он.

Заключительные игры предварительного этапа хоккейного турнира Олимпиады состоятся 18 февраля. Четвертьфинальная стадия пройдет 21 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
2
Российские хоккеисты победили команду США и вышли в четвертьфинал Олимпиады
3
Захарова: Порошенко показал флаг ЕС безлюдному залу на Мюнхенской конференции
4
В Россотрудничестве заявили, что нападение радикалов не помешает работе центра
5
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
6
Результаты российских лыжников на ОИ уже трехкратно превзошли ожидания Вяльбе
7
Захарова: в Киеве наврали украинским гражданам про Тимошенко в Мюнхене
Темы дня
Новости партнеров
Реклама