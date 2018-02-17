Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Крылья Советов": клуб постоянно работает над подготовкой поля к матчу со "Спартаком"

Спорт
17 февраля, 18:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Встреча состоится 28 февраля

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион "Лужники"

Стадион "Лужники"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" постоянно проводит работу по улучшению газона на стадионе "Металлург", где пройдет матч Кубка России с московским "Спартаком". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

Ранее руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов, возглавляющий комиссию по инспекции стадионов, рассказал ТАСС, что к кубковому матчу поле стадиона "Металлург" должно быть готово. Четвертьфинальная встреча пройдет в Самаре 28 февраля.

"Вчера были представители РФС, РФПЛ, ФНЛ. Они посмотрели стадион, но основное внимание было уделено газону. Его признали удовлетворительным. Но могу точно сказать, что работы постоянно велись сразу после нового года и ведутся до сих пор", - сказал Шашков.

"Идеальным поле однозначно не будет, но оно не "плывет". Готовим его к тому, чтобы игра прошла хорошо", - добавил гендиректор самарского клуба.

Стадион "Металлург" вмещает более 30 тысяч зрителей. Каждую весну на самарской арене появлялись проблемы с состоянием газона. Из-за плохого дренажа вода не уходила и создавала слишком мягкую почву. В прошлом году "Крылья Советов" перестелили поле.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
2
Российские хоккеисты победили команду США и вышли в четвертьфинал Олимпиады
3
Захарова: Порошенко показал флаг ЕС безлюдному залу на Мюнхенской конференции
4
В Россотрудничестве заявили, что нападение радикалов не помешает работе центра
5
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
6
Результаты российских лыжников на ОИ уже трехкратно превзошли ожидания Вяльбе
7
Захарова: в Киеве наврали украинским гражданам про Тимошенко в Мюнхене
Темы дня
Новости партнеров
Реклама