ФК "Крылья Советов": клуб постоянно работает над подготовкой поля к матчу со "Спартаком"

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" постоянно проводит работу по улучшению газона на стадионе "Металлург", где пройдет матч Кубка России с московским "Спартаком". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

Ранее руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов, возглавляющий комиссию по инспекции стадионов, рассказал ТАСС, что к кубковому матчу поле стадиона "Металлург" должно быть готово. Четвертьфинальная встреча пройдет в Самаре 28 февраля.

"Вчера были представители РФС, РФПЛ, ФНЛ. Они посмотрели стадион, но основное внимание было уделено газону. Его признали удовлетворительным. Но могу точно сказать, что работы постоянно велись сразу после нового года и ведутся до сих пор", - сказал Шашков.

"Идеальным поле однозначно не будет, но оно не "плывет". Готовим его к тому, чтобы игра прошла хорошо", - добавил гендиректор самарского клуба.

Стадион "Металлург" вмещает более 30 тысяч зрителей. Каждую весну на самарской арене появлялись проблемы с состоянием газона. Из-за плохого дренажа вода не уходила и создавала слишком мягкую почву. В прошлом году "Крылья Советов" перестелили поле.