Российские спортсмены завоевали бронзу в восьмой день ОИ, хоккеисты вышли в четвертьфинал

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Команда олимпийских атлетов из России завоевала бронзовую медаль в женской лыжной эстафете в восьмой соревновательный день проходящих в южнокорейском Пхёнчхане зимних Олимпийских игр. Российские хоккеисты обыграли сборную США и с первого места в группе В вышли в 1/4 финала, тогда как женская команда пробилась в полуфинал, победив соперниц из Швейцарии.

Мужская хоккейная команда олимпийских атлетов из России победила американцев со счетом 4:0, набрав по итогам турнира в группе В 6 очков. Занять первое место российским хоккеистам позволили словенцы, которые в серии послематчевых буллитов обыграли команду Словакии (3:2). Таким образом, сборные Словении, США и Словакии набрали по четыре очка, расположившись в таблице в такой последовательности по дополнительным показателям. Этим трем командам 20 февраля предстоит сыграть в 1/8 финала.

Счет в матче с американцами на восьмой минуте открыл Николай Прохоркин, который поразил ворота выступающего в Континентальной хоккейной лиге за "Йокерит" Райана Заполски. Он же на 25-й минуте забросил вторую шайбу, а за секунду до окончания третьего периода отличился Илья Ковальчук. Через 28 секунд после возобновления игры Ковальчук установил и окончательный счет. Все шайбы российские хоккеисты провели в равных составах, а голкипер Василий Кошечкин парировал 29 бросков соперников.

Подопечные Олега Знарка следующую встречу проведут лишь 21 февраля. Российские хоккеисты, стартовав с неожиданного поражения от словаков (2:3), затем разгромили словенцев (8:2) и не оставили шансов американцам, которые в своей встрече у сборной Словакии выиграли со счетом 2:1.

13 шайб Ковальчука

34-летний форвард СКА Ковальчук забил уже 13 шайб на пяти Олимпийских играх, побив рекорд Павла Буре по количеству голов в составе национальной команды на Играх. Буре в 12 олимпийских матчах отличился 11 раз, Ковальчук забил 13 голов в 26 матчах. "Играть еще один матч - это трата сил. Это все равно Олимпиада, здорово, что у нас на один выходной больше", - рассказал Ковальчук.

Другой автор двух шайб Прохоркин признался, что его завела статистика в матче со словенцами, когда при счете 8:2 он заработал показатель полезности "минус 2". Дважды Прохоркину ассистировал Сергей Мозякин. "Это превосходный нападающий, очень приятно с ним играть. Он сделал первый гол - мне осталось только подставить клюшку", - заявил Прохоркин.

Знарок сделал серьезные перестановки в звеньях, рассказав после матча, что победить удалось за счет тактики. "Что касается новых звеньев, то они еще играют не совсем идеально", - сказал тренер.

Российские хоккеисты первыми гарантировали себе путевку в 1/4 финала, куда выходят победители трех групп плюс лучшая команда из числа занявших вторые места. Могли опередить команду Знарка словаки, однако они не сумели обыграть словенскую команду.

Чехи выходят вперед

В группе А в субботу были сыграны матчи второго тура. Чешские хоккеисты в серии буллитов обыграли канадцев (3:2) и возглавили турнирную таблицу, набрав 5 очков. Четыре очка у канадцев, три - у сборной Швейцарии, которая со счетом 8:0 разгромила южнокорейских хоккеистов. Сборная Южной Кореи, проиграв два матча, лишилась шансов на победу в группе.

В воскресенье встречаются команды Чехии и Швейцарии, а также Канады и Южной Кореи. Чехам для выхода в четвертьфинал с первого места достаточно победы даже в овертайме или серии буллитов, канадцы избегут дополнительного матча в плей-офф, если победят команду хозяев с разницей в четыре или более шайбы. Такого результата сборной Канады хватит для выхода в 1/4 финала даже со второго места.

Российские хоккеистки впервые в истории вышли в полуфинал олимпийского турнира, в матче 1/4 финала обыграв соперниц из Швейцарии со счетом 6:2. Дважды отличилась Анна Шохина, по шайбе на счету Виктории Кулишовой, Лианы Ганеевой, Елены Дергачевой и Ольги Сосиной, в составе швейцарской команды голы забили Алина Мюллер и Лара Штальдер.

В понедельник подопечные Алексея Чистякова сыграют в полуфинале с канадками, другую пару составили команды США и Финляндии, которая в своем четвертьфинале со счетом 7:2 обыграла соперниц из Швеции.

Двукратный Ханю и российские падения

Японский фигурист Юдзуру Ханю стал двукратным олимпийским чемпионом, повторив свой успех четырехлетней давности в Сочи. Серебряную и бронзовую медали завоевали соответственно еще один фигурист из Японии Сёма Уно и испанец Хавьер Фернандес.

Лучший результат в произвольной программе показал американец Натан Чен, однако ранее он провалил короткую программу (17-е место) и финишировал лишь пятым.

Занимавший после короткой программы пятое место вице- чемпион Европы российский фигурист Дмитрий Алиев допустил в произвольной программе серьезное падение и затем не сумел чисто выполнить многие элементы, показав седьмой итоговый результат. Серебряный призер Олимпиады в командном турнире Михаил Коляда упал дважды, оставшись на восьмом месте.

"Мы не могли претендовать на большее, но могли по- другому кататься. На Играх элементы не убирают, их добавляют, чтобы выигрывать", - оценила выступление Алиева и Коляды знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова. "Мы изначально говорили, что у нас молодая команда. Критиковать и осуждать ее могут только люди, далекие от фигурного катания. Алиев и Коляда старались, сделали все, что могли", - сказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Кузьмина опередила Домрачеву

33-летняя Анастасия Кузьмина из Словакии победила в биатлонной гонке с масс-старта, завоевав в Пхёнчхане уже третью олимпийскую медаль - ранее она выиграла серебро в гонке преследования и индивидуальной гонке. На Олимпиадах 2010 и 2014 гг Кузьмина победила в спринте. До 2008 года Кузьмина, которая является старшей сестрой биатлониста Антона Шипулина, выступала за сборную России.

При равном числе промахов (по одному) почти на 19 секунд отстала от Кузьминой белоруска Дарья Домрачева, которая выиграла первую медаль в Пхёнчхане - четыре года назад в Сочи она победила в гонке преследования, индивидуальной гонке и масс-старте. Бронзу завоевала норвежка Тириль Экхофф - серебряный призер Игр в Сочи в эстафете. Чемпионка Пхёнчхана в спринте и гонке преследования немка Лаура Дальмайер при двух промахах заняла лишь 16-е место.

На масс-старт вышла единственная россиянка Татьяна Акимова, которая на третьей стрельбе допустила пять промахов и в итоге показала последний, 30-й результат. Лучшим результатом Акимовой в Пхёнчхане стало 15-е место в индивидуальной гонке. Спортсменка отметила, что не понимает, почему по итогам прошлого сезона пост тренера женской команды покинул Виталий Норицын, под руководством которого ей удавалось добиваться хороших результатов. "Я очень сильно переживала по этому поводу, для меня это был большой стресс, который я испытывала на протяжении всего сезона. Когда я у тренеров спрашивала, для чего нужна эта тренировка, мне никакого конкретного объяснения не было, а тренироваться, когда у тебя нет четкого понимания, сложно", - рассказала Акимова.

Российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская выиграли бронзовые медали в эстафете 4х5 км, уступив лишь соперницам из Норвегии и Швеции. Олимпийскими чемпионками стали Ингвильд Флугстад Эстберг, Астрид Якобсен, Рагниль Хага и Марит Бьорген, которая завоевала седьмую золотую олимпийскую медаль, а всего на ее счету стало рекордные 13 наград, по этому показателю она сравнялась с соотечественником- биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

Серебряные награды завоевали уступившие норвежкам всего две секунды Анна Хааг, Шарлотт Калла, Эбба Андерссон и Стина Нильссон.

На счету команды олимпийских атлетов из России стало 9 медалей - две серебряные и семь бронзовых. Серебро завоевали фигуристы в командном турнире и Никита Трегубов (скелетон), бронза на счету Семена Елистратова (шорт-трек, 1500 м), Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой (керлинг, дабл-микст), Юлии Белоруковой (лыжи, спринт классическим стилем), Александра Большунова (лыжи, спринт классическим стилем), Дениса Спицова (лыжи, 15 км), Натальи Ворониной (конькобежный спорт, 5000 м) и женской лыжной эстафетной команды.

Два поражения в керлинге

Российские керлингистки во главе со скипом Викторией Моисеевой в субботу потерпели очередные два поражения и фактически лишились шансов на выход в полуфинал. В утренней сессии в экстра-энде команда олимпийских атлетов из России уступила сборной США - 6:7, а вечерней программе со счетом 5:10 проиграла японкам.

Команда Моисеевой в пяти матчах одержала лишь одну победу и делит девятое место с датчанками. По четыре победы в активе у команд Швеции и Японии, по три - Южной Кореи, Китая и Великобритании. Воскресный игровой день россиянки пропускают.

В мужском турнире после субботних матчей с пятью победами лидирует сборная Швеции, четыре победы у канадцев, три - у команды Швейцарии.

Два комплекта наград в субботу были разыграны в шорт- треке. На дистанции 1000 м у мужчин чемпионский титул выиграл 21-летний канадец Самюэль Жирар - двукратный серебряный призер чемпионатов мира. Второе место занял американец Джон-Генри Крюгер, третьим стал Со И Ра из Южной Кореи.

Бронзовый призер Олимпиады в Пхёнчхане на дистанции 1500 м российский шорт-трекист Семен Елистратов сумел пробиться лишь в утешительный финал, заняв шестое итоговое место.

На дистанции 1500 м у женщин победила 19-летняя Чхве Мин Чжон из Южной Кореи. Серебро завоевала китаянка Ли Цзиньюй, бронзу - канадка Ким Бутен. Россиянки Екатерина Ефременкова и Софья Просвирнова не сумели выйти в полуфинал.

Ярнольд и Стох повторили успех Сочи

Двукратной олимпийской чемпионкой в скелетоне стала Элизабет Ярнольд из Великобритании. Накануне в этом виде состоялись первые две попытки, по итогам которых британка занимала лишь третье место. Опередить конкуренток Ярнольд удалось благодаря идеальной последней, четвертой попытке. Серебро выиграла немка Жаклин Лёллинг, бронзу - еще одна скелетонистка из Великобритании Лора Дис.

Ярнольд выиграла золото и на Олимпиаде 2014 года в Сочи, на ее счету также титул чемпионки мира в 2015 году.

Камил Стох из Польши на второй Олимпиаде подряд выиграл соревнования по прыжкам на лыжах с большого трамплина - ранее это удалось лишь норвежцу Биргеру Рууду в 1932 и 1936 гг, а также финну Матти Нюканену (1984, 1988). Стох опередил ставших серебряным и бронзовым призерами Андреаса Веллингера из Германии и норвежца Роберта Юханссона.

Россияне Евгений Климов и Денис Корнилов заняли 26-е и 30-е места соответственно, тогда как Михаил Назаров и Алексей Ромашов не сумели пробиться во вторую попытку в финале соревнований. "Сегодня я сделал хорошие прыжки, пожалуй, свои лучшие на Олимпиаде. Теперь нас ждут командные старты, к которым готовимся с боевым настроем. Будем стараться показать максимальный результат", - рассказал Климов.

Ледецкая победила в супергиганте

В дисциплине супергигант олимпийское золото завоевала чешская горнолыжница Эстер Ледецкая, которая опередила занявших второе и третье места Анну Файт из Австрии и Тину Вайрайтер из Лихтенштейна, которая выиграла для своей страны первую олимпийскую награду с 1988 года.

Ледецкая является чемпионкой мира 2017 года в соревнованиях по сноуборду в параллельном слаломе и в параллельном гигантском слаломе, а горными лыжами она стала заниматься лишь два года назад.

Старт соревнований в супергиганте был отложен на час из- за сильного ветра.

В слоупстайле чемпионкой Игр стала швейцарская фристайлистка Сара Хёффлин, серебряную медаль выиграла швейцарка Матильда Гремо, бронзовую - британка Изабель Аткин. В этом виде фристайла стартовали две 17-летние россиянки - Анастасия Таталина показала в финале 12-й результат, а Лана Прусакова не сумела пройти квалификацию.

В субботу состоялась квалификация в мужской акробатике, где в финал вышли два российских фристайлиста - Павел Кротов и Илья Буров, показавший лучший результат дня. Завершили выступления победитель Кубка мира этого сезона в акробатике Максим Буров и Станислав Никитин. Финал в этом виде программы состоится в воскресенье.