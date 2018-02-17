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"СКА-Нефтяник" обеспечил место в топ-3 первого этапа чемпионата России по бенди

Спорт
17 февраля, 20:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

В воскресенье хабаровская команда в 23-м туре регулярного чемпионата победила казанское "Динамо" со счетом 8:3

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ТАСС, 17 февраля. Хабаровский клуб по хоккею с мячом "СКА-Нефтяник" обеспечил место в топ-3 первого этапа чемпионата России.

В воскресенье хабаровская команда в 23-м туре регулярного чемпионата победила казанское "Динамо" со счетом 8:3. "СКА-Нефтяник" набрал 55 очков и занимает второе место в турнирной таблице. За четыре тура до окончания регулярного чемпионата клуб гарантировал место в первой тройке. Ранее место в топ-3 обеспечил красноярский "Енисей", который лидирует в таблице с 60 очками в 23 играх.

Первый этап чемпионата России, в котором 14 команд играют с другом по круговой системе, завершится 2 марта. Команды, занявшие 1-8 места в регулярном чемпионате, допускаются ко второму этапу, на котором команды по системе плей-офф определяют призеров чемпионата, начиная с 1/4 финала. Первые три клуба по итогам регулярного чемпионата выбирают соперников в серии плей-офф из числа команд, занявших на первом этапе места с 5 по 8. Четвертьфинальные матчи пройдут 5 и 8 марта, возможно проведение дополнительной встречи 9 марта.

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