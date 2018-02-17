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Призер Кубка мира среди юниоров по фехтованию Татьяна Голосеева скончалась в Уфе

Спорт
17 февраля, 20:14 UTC+3 УФА УФА 17, февраля. /ТАСС

Подробности происшествия не сообщаются

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УФА, 17 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер этапа Кубка мира среди юниоров по фехтованию на рапирах Татьяна Голосеева скончалась в Уфе. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Федерации фехтования Башкортостана.

"15 февраля скоропостижно скончалась рапиристка Татьяна Голосеева. Ушла из жизни чудесная, жизнерадостная девушка. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Переживаем и скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

Голосеева родилась 3 мая 1995 года в Уфе. В 2015 году стала мастером спорта по фехтованию, с этого же года была членом юниорской сборной России. Среди достижений спортсменки в личном зачете - бронза этапа Кубка мира среди юниоров в 2013 году, серебро первенства России среди юниоров (2015 год).

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