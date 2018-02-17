Баскетболист "Локомотива" Брокхофф выиграл конкурс снайперов в Матче звезд Единой лиги ВТБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Форвард краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" Райан Брокхофф стал победителем конкурса 3-очковых бросков Матча звезд Единой лиги ВТБ в Санкт-Петербурге. Передает корреспондент ТАСС с места событий.

В финале Брокхофф набрал 20 очков, опередив Кристапса Яниченокса из рижского ВЭФа (18 очков). Победитель конкурса получил 300 тыс. рублей.

"Это прекрасное шоу. Очень приятно, что я стал победителем одного из конкурсов", - сказал австралийский форвард.

Второй в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ проходит в Санкт-Петербурге. Команд встречаются в формате "Звезды России" против "Звезд мира". Команду "Звезды России" возглавляет главный тренер "Зенита" из Санкт-Петербурга Василий Карасев, наставником команды "Звезды мира" стал Саша Обрадович, работающий в клубе "Локомотив-Кубань".