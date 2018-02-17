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"Барселона" обыграла "Эйбар" в матче чемпионата Испании, установив клубный рекорд

Спорт
17 февраля, 20:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0

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Луис Суарес

Луис Суарес

© EPA-EFE/JUAN HERRERO

ТАСС, 17 февраля. "Барселона" победила "Эйбар" со счетом 2:0 в выездном матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу и обновила клубный рекорд, не проигрывая на протяжении 31 матча подряд в национальном первенстве.

В составе "Барселоны" голами отметились Луис Суарес (16-я минута) и Жорди Альба (88).

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси сравнялся с испанцем Мичелом по количеству голевых передач в чемпионате Испании. Теперь на счету Месси 147 передача в 406 матчах.

"Барселона" лидирует в турнирной таблице, набрав 62 очка. "Эйбар" с 35 очками находится на седьмом месте.

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