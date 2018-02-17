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Федерация фехтования России окажет помощь семье скончавшейся рапиристки Голосеевой

Спорт
17 февраля, 21:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В субботу пресс-служба федерации сообщила, что Голосеева скоропостижно скончалась на 23-м году жизни

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МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация фехтования России окажет помощь семье скончавшейся российской рапиристки Татьяны Голосеевой. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Александр Михайлов.

В субботу пресс-служба федерации сообщила, что Голосеева скоропостижно скончалась на 23-м году жизни. Подробности смерти спортсменки не уточняются.

"Это была подающая надежды спортсменка, хорошая девочка, с ней было приятно общаться. Это утрата для федерации, для всех ее друзей, близких, и, конечно, Республики Башкортостан. Похороны прошли сегодня, помощь семье будет оказана", - сказал Михайлов.

Голосеева выступала на юниорских первенствах Европы и мира. В 2012 году она завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы в личных соревнованиях, а в 2015-м - победила в командном турнире. В 2016 году спортсменка заняла третье место на чемпионате России в командном первенстве.

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