Форвард "Локомотива" Элегар стал победителем конкурса данков Матча звезд Единой лиги ВТБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Форвард краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" Фрэнк Элегар стал победителем конкурса бросков сверху в Матче звезд Единой лиги ВТБ в Санкт-Петербурге.

В финале Элегар опередил Тайлера Ханиката из подмосковных "Химок". Победитель конкурса получил 300 тыс. рублей.

Ранее в конкурсе 3-очквых бросков победу одержал австралийский форвард клуба "Локомотив-Кубань" Райан Брокхофф и также получил 300 тыс. рублей.

Второй в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ проходит в Санкт-Петербурге. Команд встречаются в формате "Звезды России" против "Звезд мира". Команду "Звезды России" возглавляет главный тренер "Зенита" из Санкт-Петербурга Василий Карасев, наставником команды "Звезды мира" стал Саша Обрадович, работающий в клубе "Локомотив-Кубань".