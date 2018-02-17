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Форвард "Локомотива" Элегар стал победителем конкурса данков Матча звезд Единой лиги ВТБ

Спорт
17 февраля, 21:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В финале Элегар опередил Тайлера Ханиката из подмосковных "Химок"

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Фрэнк Элегар (справа)

Фрэнк Элегар (справа)

© Александр Щербак/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Форвард краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" Фрэнк Элегар стал победителем конкурса бросков сверху в Матче звезд Единой лиги ВТБ в Санкт-Петербурге.

В финале Элегар опередил Тайлера Ханиката из подмосковных "Химок". Победитель конкурса получил 300 тыс. рублей.

Ранее в конкурсе 3-очквых бросков победу одержал австралийский форвард клуба "Локомотив-Кубань" Райан Брокхофф и также получил 300 тыс. рублей.

Второй в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ проходит в Санкт-Петербурге. Команд встречаются в формате "Звезды России" против "Звезд мира". Команду "Звезды России" возглавляет главный тренер "Зенита" из Санкт-Петербурга Василий Карасев, наставником команды "Звезды мира" стал Саша Обрадович, работающий в клубе "Локомотив-Кубань".

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