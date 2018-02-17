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Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19 пройдет в Москве

Спорт
17 февраля, 22:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Встреча состоится на стадионе "ВТБ Арена Парк"

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Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко

Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко

© Сергей Фадеичев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Третий в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу пройдет в Москве на "ВТБ Арена Парк". Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Кущенко.

"Следующий Матч звезд пройдет в Москве на "ВТБ Арена Парк", в сезоне-2019/20 рассматриваем Казань в качестве места проведения", - сказал Кущенко.

Второй Матч звезд Единой лиги ВТБ, который прошел в субботу в Санкт-Петербурге на арене "Юбилейный", завершился победой команды "Звезды России" над сборной "Звезды мира" со счетом 125:124. Лучшим игроком встречи был признан разыгрывающий россиян Сергей Карасев.

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