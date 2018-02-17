Карасев: Матч звезд Единой лиги ВТБ перестал быть товарищеским после третьей четверти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу получился не товарищеским, а боевым, победить хотели обе команды. Такое мнение ТАСС высказал Сергей Карасев, ставший самым ценным игроком встречи.

Команда "Звезды России" обыграла сборную "Звезды мира" со счетом 125:124 в матче, который прошел в Санкт-Петербурге. Баскетболист петербургского "Зенита" набрал 29 очков.

"Начиная с четвертой четверти игра перестала быть товарищеской, обе команды начали играть серьезно на победу, - сказал Карасев. - Но это и лучше, на мой взгляд. В первой половине команды показывают все, на что способны, а в конце играют в полную силу".

Как самый ценный игрок Карасев получил автомобиль УАЗ "Патриот". "Пусть он пока постоит на нашей арене [в Санкт-Петербурге], болельщикам нравится фотографироваться около машины", - сказал Карасев.