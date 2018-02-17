Корстин: Ургант и Баста помогли создать отличную атмосферу на Матче звезд Единой лиги ВТБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шоумен Иван Ургант и рэпер Баста помогли создать великолепную праздничную атмосферу на Матче звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу в Санкт-Петербурге. Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

Команда "Звезды России" обыграла сборную "Звезды мира" со счетом 125:124. Матч звезд проходил в Санкт-Петербурге в "Юбилейном".

"Матч звезд в Санкт-Петербурге стал настоящим праздником баскетбола, полный зал, великолепная атмосфера и на арене, и на самой баскетбольной площадке, - сказала Корстин. - Все получили заряд положительных эмоций, за это нужно сказать большое спасибо нашим приглашенным звездам - Басте и Ивану Урганту, они настоящие профессионалы, сделавшие сегодняшнее шоу незабываемым".

"Мы также благодарим игроков и тренеров, команды показали зрелищный баскетбол и при этом боролись до конца, до самых последних секунд. И, конечно же, хочу отметить команду офиса Единой лиги ВТБ за качественную работу и полную самоотдачу", - добавила собеседница ТАСС.

По словам Корстин, все билеты на мероприятие были распроданы за два дня до начала. "Считаю, что это большой успех. Мы специально проводим Матч звезд в разных городах, потому что наша цель - это популяризация баскетбола и Единой лиги ВТБ в целом. В этом году мы привезли наше баскетбольное шоу в Питер, и по ощущениям - питерским болельщикам очень понравилось", - добавила генеральный директор Единой лиги ВТБ.

Как стало известно ТАСС, следующий Матч звезд пройдет в Москве.