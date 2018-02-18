Шарапова стала 12-й в списке лучших теннисисток открытой эры по версии журнала Tennis

ТАСС, 18 февраля. Россиянка Мария Шарапова вошла в список 50 лучших теннисисток открытой эры по версии американского журнала Tennis. В рейтинге она заняла 12-е место

В списке Шарапова обошла таких спортсменок, как Линдсей Дэвенпорт (США), Ким Клейстерс (Бельгия), Амели Моресмо (Франция), Виктория Азаренко (Белоруссия), Ангелик Кербер (Германия). Кто займет первое место станет известно позднее, журнал публикует рейтинг в обратном порядке.

Шарапова является победительницей всех четырех турниров серии Большого шлема, также она побеждала на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году россиянка завоевала серебро, уступив в финале Серене Уильямс. На ее счету 36 побед на турнирах WTA. На данный момент Шарапова занимает 41-е место в рейтинге WTA.