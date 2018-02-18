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Британец Гроувз стал первым финалистом Всемирной суперсерии бокса в весе до 76,2 кг

Спорт
18 февраля, 2:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

Он выиграл у Криса Юбенка - младшего по очкам и защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA

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ТАСС, 18 февраля. Британец Джордж Гроувз вышел в финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке в Манчестере он выиграл у соотечественника Криса Юбенка - младшего по очкам единогласным решением судей, защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и завоевал пояс чемпиона мира по "малозначительной" версии Международной боксерской организации (IBO).

Соперником Гроувза станет победитель боя между британцем Каллумом Смитом и немцем Юргеном Бремером, который пройдет в немецком Нюрнберге 24 февраля.

На счету Гроувза теперь 28 побед (20 нокаутом), три поражения. Он во второй раз защитил пояс, который завоевал благодаря победе над россиянином Федором Чудиновым техническим нокаутом в 6-м раунде в мае прошлого года.

В активе Юбенка-младшего 26 побед (20 нокаутом), два поражения. Он не сумел в третий раз защитить пояс IBO. В 2015 году британец победил россиянина Дмитрия Чудинова техническим нокаутом в 12-м раунде и завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 72,6 кг.

Всемирная суперсерия бокса - ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартовал в сентябре прошлого года.

Финальный поединок в этой весовой категории пройдет 8 июля в Лондоне.

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