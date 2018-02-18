Обладатель Кубка Стэнли Форсберг считает россиян фаворитами хоккейного турнира ОИ

ТАСС, 18 февраля. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной Швеции и двукратный обладатель Кубка Стэнли Петер Форсберг считает, что команда олимпийских атлетов из России является фаворитом в борьбе за золото Игр в южнокорейском Пхёнчхане. Слова Форсберга приводит портал Nettavisen.no.

В субботу российские хоккеисты обыграли американцев со счетом 4:0 и напрямую вышли в четвертьфинал олимпийского турнира. Россияне выступают на Играх в статусе олимпийских атлетов из России и под флагом Международного олимпийского комитета (МОК) из-за приостановления членства Олимпийского комитета России (ОКР).

"Олимпийские атлеты из России - фавориты в борьбе за золото, дальше идут сборные Швеции, Финляндии, Канады и Чехии, - сказал Форсберг. - Глядя на команду США, я не думаю, что у них есть шанс".

Предварительный этап на Олимпиаде завершится 18 февраля. Четвертьфиналы пройдут 21 февраля.