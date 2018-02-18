Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оргкомитет ОИ проверит информацию о продаже собачьего мяса рядом со спортивными объектами

Спорт
18 февраля, 5:57 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 18, февраля. /ТАСС

По словам представителя оргкомитета Игра-2018 Сон Пэк Ю, ситуация с собачьим мясом - это уже отмирающая традиция

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане проверит информацию о продаже собачьего мяса рядом со спортивными объектами. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель оргкомитета Сон Пэк Ю.

"Вопрос, который был поднят в прессе, мы возьмем на карандаш. Мы уже начали проверку [по вопросу продажи собачьего мяса около олимпийских объектов], но пока таких случаев мы не выявили. Вообще, многие корейцы держат собак в качестве домашних животных, а ситуация с собачьим мясом - это уже отмирающая традиция", - сказала Сон Пэк Ю.

Олимпийские игры в Южной Корее продлятся до 25 февраля.

Смотрите также

МОК высоко оценивает организацию Олимпийских игр в Пхёнчхане

Количество заразившихся норовирусной инфекцией на Олимпиаде возросло до 275 человек

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: российских хоккеисток зацепили слова Ковальчука об их игре
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Второй американский ракетный эсминец вошел в Черное море
4
Вопрос о возвращении российским спортсменам национального флага на ОИ решится 24 февраля
5
Биатлонистка Акимова заявила, что утратила доверие к тренерскому штабу сборной России
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Второй день Мюнхенской конференции прошел под знаком разногласий между РФ и США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама