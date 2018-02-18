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Российский горнолыжник Кузнецов выбыл из борьбы за медали в гигантском слаломе на ОИ

Спорт
18 февраля, 6:05 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 18, февраля. /ТАСС

Представитель команды олимпийских атлетов из России упал при прохождении трассы в первой попытке и не сумел финишировать

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/VASSIL DONEV

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Российский горнолыжник Иван Кузнецов не смог побороться за медали в дисциплине гигантский слалом на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Представитель команды олимпийских атлетов из России упал при прохождении трассы в первой попытке и не сумел финишировать. Таким образом, россиянин не сможет побороться за медали в данном состязании, которые будут разыграны по итогам второй попытки.

Второй заезд в рамках гигантского слалома пройдет позднее в воскресенье, начало - 07:45 мск.

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