Российский горнолыжник Кузнецов выбыл из борьбы за медали в гигантском слаломе на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Российский горнолыжник Иван Кузнецов не смог побороться за медали в дисциплине гигантский слалом на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Представитель команды олимпийских атлетов из России упал при прохождении трассы в первой попытке и не сумел финишировать. Таким образом, россиянин не сможет побороться за медали в данном состязании, которые будут разыграны по итогам второй попытки.

Второй заезд в рамках гигантского слалома пройдет позднее в воскресенье, начало - 07:45 мск.