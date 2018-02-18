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"Питтсбург" победил "Торонто", Малкин преодолел рубеж в 900 очков за карьеру в НХЛ

Спорт
18 февраля, 6:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

На счету россиянина стало 901 очко (361 шайба + 540 передач)

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Евгений Малкин

Евгений Малкин

© AP/Gene J. Puskar

ТАСС, 18 февраля. "Питтсбург" обыграл "Торонто" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Карл Хагелин (4-я минута), Евгений Малкин (12), Зак Астон-Риз (26), Олли Мяяття (48) и Брайан Раст (57). У гостей отличились Коннор Браун (7), Тайлер Бозак (11) и Патрик Марло (36).

Малкин, также записавший на свой счет две результативные передачи, преодолел рубеж в 900 очков в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. На счету россиянина стало 901 очко (361 шайба + 540 передач), больше в истории "Питтсбурга" набирали только Сидни Кросби, Марио Лемье и Яромир Ягр. Начиная с сезона-2006/07 только Александр Овечкин и Кросби имеют больше баллов за результативность.

На счету Малкина 69 (33+36) очков в этом сезоне. Он занимает второе место в списке снайперов и четвертое - в гонке бомбардиров.

"Монреаль" на выезде со счетом 3:6 проиграл "Вегасу", у гостей шайбой отметился 22-летний Никита Щербак, который впервые отличился в матче НХЛ.

"Тампа" дома уступила "Нью-Джерси" - 3:4. В составе хозяев по результативной передаче на свой счет записали защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров, который с 77 (31+46) очками продолжает лидировать в бомбардирской гонке.

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