Поздняков: медали молодых россиян являются главным достижением первой половины Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Завоеванные молодыми российскими спортсменами олимпийские медали можно считать главным достижением по прошествии первой половины Игр. Такое мнение журналистам высказал руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

Российские спортсмены в Пхёнчхане завоевали девять медалей: две серебряные и семь бронзовых.

"Мы подошли к экватору нашего большого мероприятия. На сегодня мы завоевали девять медалей, плохо это или хорошо, сложно судить. Конечно, хотелось бы восполнить пробел в графе "золотые медали", но реальность такова, что в нынешних условиях, когда не было приглашено много наших лидеров, их заменили спортсмены, которые еще вчера представляли юниорские команды, они уже завоевывают медали. С нашей точки зрения, это является главным достижением Игр", - сказал Поздняков.

"В оставшийся период мы ожидаем медали от наших спортсменов, мы вправе надеяться и на золотые медали, - добавил он. - Мы надеемся на наших девочек в фигурном катании, есть ощущение, что там мы можем показать высокий спортивный результат. Очень рады, что второе дыхание получила наша лыжная команда, вчера выиграл медаль наш женский эстафетный квартет".