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Поздняков: медали молодых россиян являются главным достижением первой половины Олимпиады

Спорт
18 февраля, 6:33 дата обновления: 18 февраля, 6:41 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 18, февраля. /ТАСС

Руководитель делегации олимпийских атлетов из России ожидает от спортсменов золотые награды Игр-2018

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Керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, завоевавшие бронзовые медали Игр-2018

Керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, завоевавшие бронзовые медали Игр-2018

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Завоеванные молодыми российскими спортсменами олимпийские медали можно считать главным достижением по прошествии первой половины Игр. Такое мнение журналистам высказал руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

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"Мы подошли к экватору нашего большого мероприятия. На сегодня мы завоевали девять медалей, плохо это или хорошо, сложно судить. Конечно, хотелось бы восполнить пробел в графе "золотые медали", но реальность такова, что в нынешних условиях, когда не было приглашено много наших лидеров, их заменили спортсмены, которые еще вчера представляли юниорские команды, они уже завоевывают медали. С нашей точки зрения, это является главным достижением Игр", - сказал Поздняков.

"В оставшийся период мы ожидаем медали от наших спортсменов, мы вправе надеяться и на золотые медали, - добавил он. - Мы надеемся на наших девочек в фигурном катании, есть ощущение, что там мы можем показать высокий спортивный результат. Очень рады, что второе дыхание получила наша лыжная команда, вчера выиграл медаль наш женский эстафетный квартет".

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