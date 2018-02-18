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Атлетам из РФ рекомендуется проводить меньше времени в соцсетях во избежание провокаций

Спорт
18 февраля, 6:49 дата обновления: 18 февраля, 7:02 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 18, февраля. /ТАСС

По словам руководителя делегации олимпийских атлетов из России Станислава Позднякова, околоспортивные разговоры идут на руку соперникам россиян

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Олимпийским атлетам из России рекомендуется меньше времени проводить в социальных сетях во время Игр в Пхёнчхане, чтобы избежать провокаций. Об этом журналистам заявил руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

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Атлеты из России на Играх ранее неоднократно отмечали, что их пытаются спровоцировать в социальных сетях.

"В первую очередь хотел бы сказать, что околоспортивные разговоры не приносят ничего хорошего, - сказал Поздняков. - Это не вносит объединения в команду, не несет ничего хорошего нашим спортсменам, которые сейчас нуждаются в поддержке. Такие разговоры льют воду на мельницу наших соперников. Мы говорим ребятам, чтобы они проводили меньше времени в социальных сетях".

Российские спортсмены в связи с дисквалификацией национального олимпийского комитета выступают на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов их России. Существует вероятность, что до церемонии закрытия Игр в Пхёнчхане МОК восстановит ОКР, что позволит российским спортсменам пройти на церемонии закрытия Игр под национальным флагом. Для этого россияне не должны нарушать правил поведения, установленных МОК.

"Тем, кто забывает, мы напоминаем в регулярном режиме [о требованиях к олимпийским атлетам из России]. У нас есть команда, в которой есть квалифицированные сотрудники. 99,9 процента всех спортсменов выполняют рекомендации МОК, с этим проблем нет", - сказал Поздняков.

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