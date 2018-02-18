Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Защитник "Юты" Митчелл выиграл конкурс данков в рамках Матча звезд НБА

Спорт
18 февраля, 7:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

Победителем конкурса трехочковых бросков стал проводящий третий сезон в лиге атакующий защитник "Финикса" Девин Букер

Поделиться
Материал из 1 страницы
Донован Митчелл

Донован Митчелл

© AP/Chris Pizzello

ТАСС, 18 февраля. Атакующий защитник "Юты" Донован Митчелл стал победителем конкурса по броскам сверху в рамках Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в Лос-Анджелесе.

Участие в конкурсе по данкам в текущем году приняли сразу два новичка - Митчелл, выбранный "Ютой" под 13-м номером, и разыгрывающий "Далласа" Деннис Смит (девятый номер драфта). Помимо них, в состязании участвовали легкий форвард "Индианы" Виктор Оладипо и тяжелый форвард "Кливленда" Ларри Нэнс.

Митчелл с первой же попытки захватил лидерство в конкурсе, судьи оценили его первый данк на 48 баллов. Смит в первой попытке показал результат 39 баллов, Оладипо - 40. В первом раунде Нэнс выступил в футболке с 22-м номером, под которым за "Кливленд" выступал его отец Ларри Нэнс- старший. Данный номер был выведен из обращения в "Кливленде" в знак уважения к Нэнсу, однако после перехода сына в команду Нэнс-старший попытался уговорить его взять этот номер себе, однако Нэнс-младший отказался от этого. Свой первый данк в рамках конкурса он исполнил на 44 балла.

По итогам двух раундов в финал пробились Митчелл и Нэнс. В финальном данке Митчелл не оставил шанса Нэнсу, исполнив бросок сверху с оборотом в 360 градусов в стиле бывшего атакующего защитника "Торонто" Винса Картера и надев при этом футболку с его фамилией.

Букер установил рекорд в конкурсе трехочковых

Победителем конкурса трехочковых бросков стал проводящий третий сезон в лиге атакующий защитник "Финикса" Девин Букер. Он вышел в финальный этап конкурса с 19 очками в первой попытке, показав наряду с победителем конкурса 2016 года - атакующим защитником "Голден Стэйт" Клэем Томпсоном - лучший результат в текущем розыгрыше. С третьей позиции в финальный раунд вышел легкий форвард "Лос- Анджелес Клипперс" Тобиас Харрис (18 очков). Вне финального раунда остались а атакующий защитник "Майами" Уэйн Эллингтон, легкий форвард "Оклахомы" Пол Джордж и победитель прошлогоднего конкурса трехочковых бросков - атакующий защитник "Хьюстона" Эрик Гордон.

В финальном раунде Букер, выступавший под вторым номером, набрал 28 очков, показав лучший результат за всю историю проведения конкурса (предыдущий рекорд принадлежал Томпсону - 27). Второе место занял Томпсон, которому не хватило четырех очков для того, чтобы сравняться с Букером, Харрис с 15 очками стал третьим.

Конкурс мастерства выиграл разыгрывающий защитник "Бруклина" Спенсер Динуидди, проводящий первый сезон в НБА на правах игрока стартовой пятерки. В начале сезона разыгрывающий был в роли сменщика выменянного летом у "Лос- Анджелес Лейкерс" Д'Анжело Расселла, однако позднее он вынужден был перенести операцию на колене, из-за чего Динуидди был переведен в стартовый состав. Он быстро адаптировался в данной роли и сохранил за собой место в первой пятерке даже после восстановления Расселла.

В финале конкурса Динуидди выполнил упражнения быстрее выбранного под седьмым номером на драфте новичков лиги 2017 года тяжелого форварда "Чикаго" Лаури Маркканена. Также в конкурсе участвовали центровые Джоэл Эмбиид ( "Филадельфия"), Андрэ Драммонд ("Детройта"), Эл Хорфорд ("Бостон"), разыгрывающие Джамал Мюррэй ("Денвер") и Лу Уильямс ("Лос-Анджелес Клипперс"), а также атакующий защитник Бадди Хилд ("Сакраменто").

Матч звезд пройдет в ночь на понедельник. Начало - 4:00 мск.

Смотрите также

Клуб НБА "Бостон" вывел из обращения игровой номер Пола Пирса

Forbes: "Нью-Йорк" третий год подряд стал самым дорогим клубом НБА

Баскетболист "Нью-Йорк Никс" Порзингис получил разрыв крестообразной связки колена

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: российских хоккеисток зацепили слова Ковальчука об их игре
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Второй американский ракетный эсминец вошел в Черное море
4
Вопрос о возвращении российским спортсменам национального флага на ОИ решится 24 февраля
5
Биатлонистка Акимова заявила, что утратила доверие к тренерскому штабу сборной России
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Второй день Мюнхенской конференции прошел под знаком разногласий между РФ и США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама