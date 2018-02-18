Защитник "Юты" Митчелл выиграл конкурс данков в рамках Матча звезд НБА

ТАСС, 18 февраля. Атакующий защитник "Юты" Донован Митчелл стал победителем конкурса по броскам сверху в рамках Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в Лос-Анджелесе.

Участие в конкурсе по данкам в текущем году приняли сразу два новичка - Митчелл, выбранный "Ютой" под 13-м номером, и разыгрывающий "Далласа" Деннис Смит (девятый номер драфта). Помимо них, в состязании участвовали легкий форвард "Индианы" Виктор Оладипо и тяжелый форвард "Кливленда" Ларри Нэнс.

"Half man, half amazing!"



Is that Donovan Mitchell or Vince Carter?



Mitchell replicates the dunking legend and wins the #VerizonDunk Contest with this incredible hammer!#TakeNote pic.twitter.com/G4XxvLbgYl — NBA (@NBA) February 18, 2018

Митчелл с первой же попытки захватил лидерство в конкурсе, судьи оценили его первый данк на 48 баллов. Смит в первой попытке показал результат 39 баллов, Оладипо - 40. В первом раунде Нэнс выступил в футболке с 22-м номером, под которым за "Кливленд" выступал его отец Ларри Нэнс- старший. Данный номер был выведен из обращения в "Кливленде" в знак уважения к Нэнсу, однако после перехода сына в команду Нэнс-старший попытался уговорить его взять этот номер себе, однако Нэнс-младший отказался от этого. Свой первый данк в рамках конкурса он исполнил на 44 балла.

По итогам двух раундов в финал пробились Митчелл и Нэнс. В финальном данке Митчелл не оставил шанса Нэнсу, исполнив бросок сверху с оборотом в 360 градусов в стиле бывшего атакующего защитника "Торонто" Винса Картера и надев при этом футболку с его фамилией.

Букер установил рекорд в конкурсе трехочковых

Победителем конкурса трехочковых бросков стал проводящий третий сезон в лиге атакующий защитник "Финикса" Девин Букер. Он вышел в финальный этап конкурса с 19 очками в первой попытке, показав наряду с победителем конкурса 2016 года - атакующим защитником "Голден Стэйт" Клэем Томпсоном - лучший результат в текущем розыгрыше. С третьей позиции в финальный раунд вышел легкий форвард "Лос- Анджелес Клипперс" Тобиас Харрис (18 очков). Вне финального раунда остались а атакующий защитник "Майами" Уэйн Эллингтон, легкий форвард "Оклахомы" Пол Джордж и победитель прошлогоднего конкурса трехочковых бросков - атакующий защитник "Хьюстона" Эрик Гордон.

The BEST of Devin Booker's #JBL3PT Contest victory! pic.twitter.com/uRqmeluqP0 — NBA (@NBA) February 18, 2018

В финальном раунде Букер, выступавший под вторым номером, набрал 28 очков, показав лучший результат за всю историю проведения конкурса (предыдущий рекорд принадлежал Томпсону - 27). Второе место занял Томпсон, которому не хватило четырех очков для того, чтобы сравняться с Букером, Харрис с 15 очками стал третьим.

Конкурс мастерства выиграл разыгрывающий защитник "Бруклина" Спенсер Динуидди, проводящий первый сезон в НБА на правах игрока стартовой пятерки. В начале сезона разыгрывающий был в роли сменщика выменянного летом у "Лос- Анджелес Лейкерс" Д'Анжело Расселла, однако позднее он вынужден был перенести операцию на колене, из-за чего Динуидди был переведен в стартовый состав. Он быстро адаптировался в данной роли и сохранил за собой место в первой пятерке даже после восстановления Расселла.

В финале конкурса Динуидди выполнил упражнения быстрее выбранного под седьмым номером на драфте новичков лиги 2017 года тяжелого форварда "Чикаго" Лаури Маркканена. Также в конкурсе участвовали центровые Джоэл Эмбиид ( "Филадельфия"), Андрэ Драммонд ("Детройта"), Эл Хорфорд ("Бостон"), разыгрывающие Джамал Мюррэй ("Денвер") и Лу Уильямс ("Лос-Анджелес Клипперс"), а также атакующий защитник Бадди Хилд ("Сакраменто").

Матч звезд пройдет в ночь на понедельник. Начало - 4:00 мск.