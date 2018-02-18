Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзу Олимпиады-2018 в акробатике

Спорт
18 февраля, 15:11 UTC+3

Первым стал украинец Александр Абраменко, вторым - китаец Цзя Цзунъян

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илья Буров

Илья Буров

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль в акробатике на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

В главном финале он набрал 122,17 балла. Первым стал украинец Александр Абраменко (128,51), второе место занял китаец Цзя Цзунъян (128,05). Еще один россиянин Павел Кротов показал четвертый результат (103,17).
Буров стал вторым российским фристайлистом, кому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в акробатике. В 2006 году на Играх в Турине бронзовым призером стал Владимир Лебедев.

Команда олимпийских атлетов из России на данный момент завоевала 11 медалей на Играх в Пхёнчхане (три серебряные и восемь бронзовых). Серебро в активе фигуристов в командных соревнованиях, скелетониста Никиты Трегубова и лыжников в эстафете 4х10 км, бронзу завоевали лыжницы в эстафете 4х5 км, лыжники Юлия Белорукова и Александр Большунов (оба - спринт классическим стилем), Денис Спицов (гонка на 15 км свободным стилем), керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий (дабл-микст), шорт-трекист Семен Елистратов (1500 метров) и конькобежка Наталья Воронина (5000 м).

Буров родился 13 ноября 1991 года в Ярославле. В нынешнем сезоне стал вторым на этапе Кубка мира в Москве, занял третье место в командных соревнованиях в китайском Сикрет-Гардене. На Олимпийских играх 2014 года в акробатике показал 16-й результат, лучший результат на чемпионатах мира - пятое место в 2015 году в австрийском Крайшберге.

Олимпиада завершится 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Свищев: официального подтверждения положительной допинг-пробы Крушельницкого нет
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Трамп: если целью РФ было создание хаоса в США, то она этого добилась
4
Тренер: российских хоккеисток зацепили слова Ковальчука об их игре
5
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
6
Мэр Кизляра заявил, что стрельба была открыта по выходящим из храма прихожанам
7
Сторонники Саакашвили на митингах в Киеве и других городах призывают Порошенко к отставке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама