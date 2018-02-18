Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзу Олимпиады-2018 в акробатике

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль в акробатике на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

В главном финале он набрал 122,17 балла. Первым стал украинец Александр Абраменко (128,51), второе место занял китаец Цзя Цзунъян (128,05). Еще один россиянин Павел Кротов показал четвертый результат (103,17).

Буров стал вторым российским фристайлистом, кому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в акробатике. В 2006 году на Играх в Турине бронзовым призером стал Владимир Лебедев.

Команда олимпийских атлетов из России на данный момент завоевала 11 медалей на Играх в Пхёнчхане (три серебряные и восемь бронзовых). Серебро в активе фигуристов в командных соревнованиях, скелетониста Никиты Трегубова и лыжников в эстафете 4х10 км, бронзу завоевали лыжницы в эстафете 4х5 км, лыжники Юлия Белорукова и Александр Большунов (оба - спринт классическим стилем), Денис Спицов (гонка на 15 км свободным стилем), керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий (дабл-микст), шорт-трекист Семен Елистратов (1500 метров) и конькобежка Наталья Воронина (5000 м).

Буров родился 13 ноября 1991 года в Ярославле. В нынешнем сезоне стал вторым на этапе Кубка мира в Москве, занял третье место в командных соревнованиях в китайском Сикрет-Гардене. На Олимпийских играх 2014 года в акробатике показал 16-й результат, лучший результат на чемпионатах мира - пятое место в 2015 году в австрийском Крайшберге.

Олимпиада завершится 25 февраля.