Российские бобслеисты Стульнев и Кондратенко стали 19-ми в первой попытке

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Российские бобслеисты Алексей Стульнев и Василий Кондратенко заняли 19-е место в первой попытке в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Спортсмены показали результат 49,77 секунды.

Лучший результат в первой попытке показали Оскарс Мелбрадис и Янис Стренга из Латвии (49,08), вторыми стали канадцы Джастин Криппс и Александер Копакс (49,10), третьими - немцы Нико Вальтер и Кристиан Позер (49,12). Еще одна российская двойка Максим Андрианов/Юрий Селихов показали 28-е время (50,27).

Российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступают под олимпийским флагом в статусе олимпийских спортсменов из России.

Вторая попытка состоится позднее в воскресенье. Победитель соревнований определится по итогам четырех попыток, третья и четвертая пройдут в понедельник.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.