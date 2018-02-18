Червоткин: болезнь нельзя назвать оправданием плохому результату в лыжной эстафете на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Болезнь не является оправданием для плохого выступления в составе россиян в лыжной мужской эстафете на Олимпийских играх. Такое мнение журналистам высказал серебряный призер олимпийской гонки Алексей Червоткин.

Россияне в составе Червоткина, Андрея Ларькова, Александра Большунова и Дениса Спицова завоевали серебро в олимпийской эстафете в воскресенье. Лидировавший на третьем этапе Червоткин, уступил свою позицию и отстал от норвежца Симена Крюгера на 16,2 секунды. Глава делегации российских лыжников Юрий Чарковский рассказал ТАСС, что Червоткин пробежал свой этап не в свою силу из-за болезни.

"Я уже сказал, что эта гонка будет меня "грызть" еще долго. С одной стороны, это все не оправдание - болел, не болел. Тот же Александр [Большунов] вышел из подобной ситуации практически победителем. Приятно, что стал серебряным олимпийским призером, ведь это на всю жизнь, никто этого не отнимет", - сказал Червоткин.

Лыжник еще не знает, будет ли выступать в марафоне на 50 км. "Это мы будем решать с тренерским штабом, до марафона еще есть время. Состав будет известен где-то за два дня. После сегодняшнего дня для меня это огромный риск для здоровья", - отметил он.