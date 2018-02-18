Японская конькобежка Кодайра выиграла золото Олимпиады на дистанции 500 м

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Японская конькобежка Нао Кодайра завоевала золотую медаль на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

31-летняя японка установила новый олимпийский рекорд, показав время 36,94 секунды. Она обновила достижение южнокорейской конькобежки Ли Сан Хва, которая в Сочи в 2014 году показала результат 37,28 секунды. Ли Сан Хва заняла второе место (+0,39), бронзу выиграла чешка Каролина Эрбанова (+0,40).

Россиянка Ангелина Голикова заняла седьмое место (+0,68). 26-летняя Голикова второй раз в карьере выступает на Олимпийских играх, в Сочи в 2014 году она заняла 18-е место на 500 м. В текущем сезоне россиянка один раз была второй и два раза третьей на 500 м на этапах Кубка мира. Также она выиграла серебро чемпионата Европы 2018 года на данной дистанции.

Кодайра впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой. На Играх в Ванкувере в 2010 году она выиграла серебро в командной гонке, ранее в Пхёнчхане японка стала второй на дистанции 1000 метров. Кодайра является действующей чемпионкой мира на 500 м, в текущем сезоне она семь раз соревновалась на дистанции 500 на этапах Кубка мира и все семь раз становилась первой. Японцы выиграли второе золото в Пхёнчхане, всего в активе японской сборной десять медалей (два золота, пять серебряных наград и три бронзы).

Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде решением Международного олимпийского комитета (МОК). Российские спортсмены выступают на Играх под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Также МОК не допустил до участия в Играх российских конькобежек, специализирующихся на дистанции 500 метров. В их число вошли серебряный призер Олимпийских игр 2014 года в данной дисциплине чемпионка мира Ольга Фаткулина и Екатерина Шихова.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.