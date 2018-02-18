Тренер: фристайлист Буров мог завоевать серебро или золото ОИ, если бы не судейство

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский фристайлист Илья Буров имел шансы показать лучший результат в финале Олимпийских игр, если бы судьи не занижали оценки за выступление. Такое мнение ТАСС высказал тренер российских фристайлистов Александр Долгов.

В воскресенье Буров завоевал бронзовую медаль Игр в акробатике. Эта награда стала второй в истории России в данной дисциплине, впервые в мужской акробатике медаль Игр завоевал Владимир Лебедев, ставший третьим на Олимпиаде в Турине в 2006 году.

"Нам здесь все время занижают оценки, хотя у [Ильи] Бурова прыжок был не хуже. Не знаю почему так происходит, но ребята выступили достойно, - сказал Долгов. Выступление считаю успешным, ребята сумели восстановиться от травм и показали такой результат", - добавил он.

Команда олимпийских атлетов из России на данный момент завоевала 11 медалей на ОИ-2018 (три серебряные и восемь бронзовых).

Игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.