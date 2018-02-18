Колобков: фристайлист Буров показал отличную подготовку и мастерство, завоевав медаль ОИ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Илья Буров показал отличную подготовку и мастерство во время своего выступления на Олимпийских играх в Пхёнчхане, благодаря чему завоевал бронзовую медаль в акробатике. Об этом ТАСС по телефону заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

В главном финале Буров набрал 122,17 балла. Победу одержал украинец Александр Абраменко. Буров стал вторым российским фристайлистом, кому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в акробатике. В 2006 году на Играх в Турине бронзовым призером стал Владимир Лебедев.

"Спасибо Илье Бурову за очень важную медаль! В акробатике у российских фристайлистов не было олимпийских наград с 2006 года. Это было прекрасное выступление. Илья показал отличную подготовку и мастерство, очень рад за него!" - сказал Колобков.

Олимпиада в южнокорейском Пхёнчхане завершится 25 февраля.