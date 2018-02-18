Фристайлист Буров посвятил бронзу Олимпиады своим детям

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Илья Буров посвятил бронзовую медаль Олимпийских игр 2018 года своим детям. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье 26-летний фристайлист занял третье место в акробатике и принес команде олимпийских атлетов из России 11-ю награду, всего на счету российских спортсменов три серебра и восемь бронзовых медалей.

"Очень рад результату, сделал все по максимуму, но чуть-чуть перенервничал, - рассказал Буров. - Думаю, что судьи достойно оценили, потому что были помарки [в выступлении]. Были у нас надежды на могул, там не получилось, поэтому небольшое давление было, в акробатике очень нужна была медаль".

"Я хочу выступить на следующих Играх в Пекине. А эту бронзовую медаль я посвящаю своим детям", - добавил спортсмен.

После ДТП надо было терпеть и готовиться

В ноябре 2016 года спортсмен пострадал в результате ДТП, когда ехал из Ярославля в Москву. В результате аварии он получил ушиб легкого, перелом ребер и травму колена. Реабилитационный процесс занял полгода.

"Я начал тренироваться только летом. Конечно, были нехорошие мысли в больнице, ведь каждый день одно и то же. Но я знал, что могу подготовиться и бороться здесь за медаль, что надо терпеть и готовиться, а там все получилось бы", - вспомнил он.

Буров стал вторым российским фристайлистом, которому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в акробатике. В 2006 году на Играх в Турине бронзовым призером стал Владимир Лебедев.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.