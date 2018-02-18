Курашов: судьи помешали фристайлисту Бурову побороться за золото Олимпиады

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что не совсем доволен качеством судейства финала мужских соревнований по акробатике на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где третье место завоевал россиянин Илья Буров.

Буров набрал 122,17 балла. Первым стал украинец Александр Абраменко (128,51), второе место занял китаец Цзя Цзунъян (128,05). Еще один россиянин Павел Кротов показал четвертый результат (103,17). Буров стал вторым российским фристайлистом, которому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в акробатике - в 2006 году на Играх в Турине бронзовым призером стал Владимир Лебедев.

"Мы давно шли к этой медали, мы рады ей. Наши спортсмены всегда борются за золото, но есть очень много факторов, которые влияют на итоговый результат, это и погодные условия, и субъективные оценки судей. Сегодня была настоящая конкурентная борьба, все спортсмены были сильны, до последнего не было понятно, кто взойдет на пьедестал. Мы не совсем довольны судейством, но тем не менее мы рады бронзе, ведь медали в акробатике не было восемь лет". - заявил Курашов.

"По сути, учитывая уровень конкуренции, мы эту медаль вырвали из рук соперников", - добавил он.

Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.