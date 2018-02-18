Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курашов: судьи помешали фристайлисту Бурову побороться за золото Олимпиады

Спорт
18 февраля, 16:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В воскресенье россиянин завоевал бронзовую медаль в акробатике, набрав 122,17 балла

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что не совсем доволен качеством судейства финала мужских соревнований по акробатике на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где третье место завоевал россиянин Илья Буров.

Буров набрал 122,17 балла. Первым стал украинец Александр Абраменко (128,51), второе место занял китаец Цзя Цзунъян (128,05). Еще один россиянин Павел Кротов показал четвертый результат (103,17). Буров стал вторым российским фристайлистом, которому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в акробатике - в 2006 году на Играх в Турине бронзовым призером стал Владимир Лебедев.

"Мы давно шли к этой медали, мы рады ей. Наши спортсмены всегда борются за золото, но есть очень много факторов, которые влияют на итоговый результат, это и погодные условия, и субъективные оценки судей. Сегодня была настоящая конкурентная борьба, все спортсмены были сильны, до последнего не было понятно, кто взойдет на пьедестал. Мы не совсем довольны судейством, но тем не менее мы рады бронзе, ведь медали в акробатике не было восемь лет". - заявил Курашов.

"По сути, учитывая уровень конкуренции, мы эту медаль вырвали из рук соперников", - добавил он.

Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Свищев: официального подтверждения положительной допинг-пробы Крушельницкого нет
2
Трамп: если целью РФ было создание хаоса в США, то она этого добилась
3
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
4
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
5
Тренер: российских хоккеисток зацепили слова Ковальчука об их игре
6
Сторонники Саакашвили на митингах в Киеве и других городах призывают Порошенко к отставке
7
Биатлонистка Акимова заявила, что утратила доверие к тренерскому штабу сборной России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама