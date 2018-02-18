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Сундбю: норвежских лыжников ждет серьезное соперничество с россиянами в ближайшие годы

Спорт
18 февраля, 16:03 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 18, февраля. /ТАСС

В воскресенье сборная Норвегии в составе Сундбю, Дидрика Тёнсета, Симена Крюгера и Йоханнеса Клэбо завоевала золото в эстафете 4х10 км

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Йоханнес Хесфлот Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Йонсруд Сундбю и Дидрик Тенсет (слева направо)

Йоханнес Хесфлот Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Йонсруд Сундбю и Дидрик Тенсет (слева направо)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Норвежские лыжники ожидают непростое соперничество с российскими лыжниками в ближайшие годы после Олимпийских игр в Пхёнчхане. Такое мнение журналистам высказал олимпийский чемпион в эстафете норвежец Мартин Сундбю.

В воскресенье сборная Норвегии в составе Сундбю, Дидрика Тёнсета, Симена Крюгера и Йоханнеса Клэбо завоевала золото в эстафете 4х10 км, опередив российскую команду, за которую бежали Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов, на 9,4 секунды. Третьими стали французы.

"Мы ожидали тяжелое соперничество с русскими. Снимаю шляпу перед ними - они молодые, невероятно сильные. Проблема была в том, что мы не знали, кто будет от них выступать на Олимпиаде, и я аплодирую им сегодня за серебряную медаль, - сказал Сундбю. - Мы рады, что сумели победить их, и считаю, что у нас будет с ними серьезное соперничество в следующие годы".

После первых двух этапов россияне лидировали, но на третьем этапе вперед вышли норвежцы. "После первых двух этапов я серьезно полагал, что у Червоткина не лучший день сегодня. Он до этого бегал очень быстро, но зная, что у нас на последнем этапе бежит Йоханнес, я поверил в успех", - рассказал Сундбю.

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