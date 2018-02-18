Конькобежка Голикова считает, что показала свой максимум на дистанции 500 м на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Ангелина Голикова показала свой максимум на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Такое мнение спортсменка высказала журналистам.

В воскресенье Голикова заняла седьмое место на 500 м. Победила японская конькобежка Нао Кодайра. Южнокорейская конькобежка Ли Сан Хва стала второй, бронзу выиграла чешка Каролина Эрбанова.

"Относительно сегодняшнего времени могу сказать, что сегодня показала свой максимум в этом сезоне на равнинных катках. Результат полностью отражает мою подготовку. Была довольна, что бежала в последней паре и по большой дорожке. Соперницу я тоже знала очень хорошо, знала, чего от нее ждать", - сказала Голикова.

"Хотелось бежать с более сильной соперницей, которая обладает более быстрый разгоном. Над финишем мне еще нужно поработать", - добавила спортсменка.

Ранее другая российская конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзу на дистанции 5000 м. "Очень рада за Наталью. Когда мы решали ехать ли на Олимпиаду, переписывались с ней. Говорила, что ей нужно обязательно ехать - ведь у нее было больше шансов на медаль, даже чем у меня", - рассказала Голикова.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане завершатся 25 февраля.