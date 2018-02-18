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Российские бобслеисты Стульнев и Кондратенко идут 20-ми после двух попыток на ОИ-2018

Спорт
18 февраля, 17:06 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 18, февраля. /ТАСС

Россияне Максим Андрианов и Юрий Селихов занимают 29-е место

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Алексей Стульнев и Василий Кондратенко

Алексей Стульнев и Василий Кондратенко

© AP Photo/Andy Wong

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Российские бобслеисты Алексей Стульнев и Василий Кондратенко занимают 20-е место по итогам двух попыток в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Они показали результат 1 минута 39,76 секунды. Лидируют немцы Нико Вальтер и Кристиан Позер (1.38,39), на втором месте канадцы Джастин Криппс и Александер Копакс (1.38,49), на третьем - еще одни немцы Йоханнес Лохнер и Кристофер Вебер (1.38,58).

Россияне Максим Андрианов и Юрий Селихов занимают 29-е место (1.40,85).

Российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступают под олимпийским флагом в статусе олимпийских спортсменов из России.

Победитель соревнований определится по итогам четырех попыток, третья и четвертая пройдут в понедельник. Олимпиада завершится 25 февраля.

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