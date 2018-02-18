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Бобслеист Стульнев в заключительных двух заездах надеется улучшить результат в двойках

Спорт
18 февраля, 17:10 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 18, февраля. /ТАСС

По итогам двух попыток российский экипаж показал результат 1 минута 39,76 секунды и занимает 20-е место

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Алексей Стульнев и Василий Кондратенко

Алексей Стульнев и Василий Кондратенко

© AP Photo/Wong Maye-E

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Российский пилот боба-двойки Алексей Стульнев, занимающий вместе с разгоняющим Василием Кондратенко 20-е место после второго заезда, рассчитывает в заключительный день соревнований улучшить свой результат. Об этом Стульнев сообщил журналистам.

По итогам двух попыток они показали результат 1 минута 39,76 секунды. Лидируют немцы Нико Вальтер и Кристиан Позер (1.38,39).

"Я рассчитывал, что во втором заезде будет время получше, но оказалось все совсем слабенько, - сказал Стульнев. - Очень хотел исправиться после первого, но не получилось. В чем проблема пока непонятно, надо смотреть протоколы, но валить на волнение я не стал бы, ведь соперники у нас все те же. Надеюсь, завтра подвинем народ".

Заключительные заезды в бобах-двойках пройдут 19 февраля.

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