Дина Аверина выиграла две золотых медали Гран-при по художественной гимнастике в Москве

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина завоевала две золотых медали на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике, победив в соревнованиях с обручем и булавами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Аверина стала первой в соревнованиях с обручем, набрав 18,65 балла, второе место заняла представительница Болгарии Борьяна Калейн (17,15), третий результат показала Катерина Галкина из Белоруссии (15,95).

Аверина также выиграла золотую медаль в соревнованиях с булавами (18,5), россиянка Александра Солдатова завоевала серебро (16,30), представительницы Израиля Юлиана Телегина - бронзу (15,05).

В соревнованиях с мячом Аверина заняла второе место (17,35), третий результат показала Галкина (17), лучшей стала Калейн (17,95).

В упражнениях с лентой первой стала Галкина (16,45), второе место у россиянки Александры Солдатовой (15,8). Третье место заняла Калейн (14,95).

Групповые упражнения

В групповых соревнованиях россиянки выиграли золотые медали в упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками (19,30). Серебро у сборной Болгарии (18,50), бронзовые медали завоевали представительницы Финляндии (14,95).

Также в активе россиянок серебро в групповых упражнениях с обручами (18,6). Бронзовые медали у команды Узбекистана (15,9), золото выиграли представительницы Болгарии (18,9).

Гран-при Москвы проходил с 15 по 18 февраля.