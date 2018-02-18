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Определились возможные соперники российских хоккеистов в четвертьфинале Олимпиады

Спорт
18 февраля, 17:29 дата обновления: 18 февраля, 17:44 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 18, февраля. /ТАСС

По итогам группового раунда турнира, российские хоккеисты сыграют с победителем матча между сборными Словении и Норвегии

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Илья Каблуков и Владислав Гавриков (слева направо)

Илья Каблуков и Владислав Гавриков (слева направо)

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Хоккейная команда олимпийских атлетов из России в четвертьфинале Олимпийских игр сыграет с победителем матча квалификации плей-офф между сборными Словении и Норвегии. Об этом стало известно по итогам группового раунда турнира.

Первые четыре команды (победители групп и лучшая из команд, занявших второе место) начнут плей-офф с четвертьфинала. Остальные примут участие в матчах квалификации плей-офф. Россияне заняли первое место в группе В и вышли в 1/4 финала напрямую. Уступив в первом матче словакам со счетом 2:3, российские хоккеисты в двух последующих встречах переиграли словенцев (8:2) и американцев (4:0).

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Словенцы финишировали вторыми в группе В, одержав две победы над сборными США (3:2 ОТ) и командой Словакии в серии буллитов (3:2). Норвежцы стали последними в группе С, проиграв все матчи в группе, команда Норвегии уступила шведам (0:4), финнам (1:5) и немцам в серии буллитов (1:2). Матч между сборными Словении и Норвегии пройдет 20 февраля, начало - 10:40 мск. Победитель данной встречи встретится с российскими хоккеистами в четвертьфинале турнира, матч пройдет 21 февраля и начнется в 10:40 мск.

Помимо команды олимпийских атлетов из России, напрямую в четвертьфинал турнира вышли сборные Швеции, Канады и Чехии. Команды Швейцарии, Германии, Финляндии, Южной Кореи, США и Словакии, Словении и Норвегии проведут матчи первого раунда плей-офф за выход в четвертьфинал турнира.

Четвертьфиналы мужского олимпийского хоккейного турнира состоятся 21 февраля, финал - 25 февраля.

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