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Президент Татарстана поздравил лыжника Андрея Ларькова с серебром Олимпийских игр

Спорт
18 февраля, 17:32 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 18, февраля. /ТАСС

Российские лыжники выиграли в воскресенье серебряные медали в эстафете 4х10 км

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Андрей Ларьков

Андрей Ларьков

© Сергей Бобылев/ТАСС

КАЗАНЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил лыжника Андрея Ларькова с серебряной медалью Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе президента республики.

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Денис Спицов, Алексей Червоткин, Александр Большунов и Андрей Ларьков (слева направо)

Молодые российские лыжники защитили серебро в олимпийской эстафете

Российские лыжники выиграли в воскресенье серебряные медали в эстафете 4х10 км. За команду олимпийских атлетов из России бежали Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.

"Татарстанцы очень рады, что один из героев этой эстафеты - наш земляк Андрей Ларьков. От имени жителей республики и от себя лично желаю Андрею, его первому тренеру Владимиру Александровичу Махалову и всем тем, кто искренне болел и способствовал этой победе, покорения новых вершин и удачи во всем", - говорится в тексте телеграммы Минниханова, направленной в адрес президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, тренера Владимира Махалова, Ларькова и других.

С победой Ларькова также поздравило руководство МВД России, сообщила пресс-служба МВД по Республике Татарстан. Как напоминает пресс-служба, младший лейтенант полиции Андрей Ларьков проходит службу в должности инспектора патрульно-постовой службы полиции в УМВД России по Нижнекамскому району Республики Татарстан и выступает за спортивное общество "Динамо".

Золото в лыжной эстафете завоевала сборная Норвегии.

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