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Сборная Канады по хоккею обыграла команду Южной Кореи и вышла в четвертьфинал ОИ-2018

Спорт
18 февраля, 17:40 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 18, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:0

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© EPA-EFE/LARRY W. SMITH

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная Канады по хоккею одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 4:0 в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира. Игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

В составе канадской сборной заброшенными шайбами отметились Кристиан Томас (8-я минута), Эрик О'Делл (25), Максим Лапьер (44) и Жильбер Брюле (59).

Канадцы выиграли два матча из трех в группе А, ранее они обыграли швейцарцев со счетом 5:1 и проиграли чехам в серии послематчевых буллитов (2:3). Южнокорейские хоккеисты проиграли чехам (1:2) и швейцарцам (0:8). Канадцы заняли второе место в группе А, набрав семь очков, и уступив первое место чехам. Команда Южной Кореи не набрала очков и заняла последнее четвертое место.

Сборная Словении, занявшая второе место в группе В, набрала четыре очка. В другом матче дня финны проиграли шведам (1:3) и с шестью очками стали вторыми в группе С. Таким образом, сборная Канады стала лучшей из числа команд, занявших вторые места в своих группах. Канадцы напрямую выходят в четвертьфинал соревнований, ранее выход в 1/4 финала напрямую себе обеспечили сборные Чехии, Швеции и хоккеисты команды олимпийских атлетов из России.

В четвертьфинале канадцы сыграют с победителем матча первого раунда плей-офф между сборными Финляндии и Южной Кореи.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не стала приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира, поэтому спортсмены из НХЛ не выступают на Играх. Лига с 1998 года делала паузу в чемпионате на время Олимпиады.

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