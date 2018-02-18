Российская гимнастка Дина Аверина недовольна своим выступлением на гран-при в Москве

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российская гимнастка Дина Аверина осталась недовольна своим выступлением на московском этапе гран-при, но рада возвращению в соревнования спустя длительный перерыв. Об этом Аверина рассказала журналистам.

Аверина завоевала золотую медаль в соревнованиях с обручем (18,65 балла) и булавами (18,50). Также она заняла второе место в упражнениях с мячом (17,35), уступив победу болгарке Борьяне Калейн (17,95).

"Я не очень довольна своим выступлением, потому что получилось не все, что было задумано, но я рада выходу в свет спустя пять месяцев. Я скучала по этим эмоциями и зрителям. По первому старту не могу выбрать любимую программу, пока нет ничего, что мне нравится больше. Я знаю только то, что нужно больше работать", - сказала Аверина.

"С обручем и булавами мы долго выбирали музыку под выступление, а с мячом все решили сразу. С булавами мы поменяли музыку за неделю до соревнований. Я плакала после выступлений из-за боли, это и старая травма, плюс получила новую незадолго до соревнований. Конечно, еще и эмоции накопились. Но эта та боль, которую можно вылечить за выходной, я уже привыкла", - заявила Аверина.

Также Аверина объяснила, почему в соревнованиях не принимала участие ее сестра Арина. "Арина получила травму, насколько она серьезная неизвестно, надеюсь, что завтра все будет понятно", - добавила Дина.

Неудачи в командных упражнениях

Гимнастка Анастасия Близнюк также прокомментировала итоги командных соревнований. Россиянки выиграли золотые медали в упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками (19,30) и завоевали серебро в групповых упражнениях с обручами (18,60), уступив первое место представительницам Болгарии (18,90).

"Нам не все удалось, у нас были ошибки, но впереди целый сезон, мы будем стараться их исправить. Нужно идти вперед и только вперед, мы верим, что сможем занять высшие места и поднять наш флаг. Входить в сезон всегда не очень просто, каждый год все происходит сначала, но мы не смотрим на прошлый год, начиная свою дорогу", - сказала Близнюк.

"Наша программа с обручами - это упражнение про любовь. Песня "Я не ангел" с "Лунной сонатой". Мы показываем любовь к свету, к нашей жизни", - добавила она.

Гран-при Москвы проходил с 15 по 18 февраля.