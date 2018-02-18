"Рубин" объявил об аренде футболиста "Зенита" Нобоа

ТАСС, 18 февраля. Казанский футбольный клуб "Рубин" объявил об аренде эквадорского полузащитника петербургского "Зенита" Кристиана Нобоа. Об этом сообщает пресс-служба "Рубина".

"Рубин" арендовал 32-летнего полузащитника до конца сезона. В первой части текущего чемпионата игрок провел за "Зенит" девять матчей, в которых отдал четыре голевые передачи.

Нобоа уже выступал за казанскую команду с 2007 по 2012 год, сыграв в составе клуба 149 матчей, в которых забил 27 голов. Вместе с "Рубином" он стал двукратным чемпионом России, обладателем Суперкубка России и Кубка страны.

В активе игрока 77 матчей и четыре гола за сборную Эквадора.