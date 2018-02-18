Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Рубин" объявил об аренде футболиста "Зенита" Нобоа

Спорт
18 февраля, 18:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

Полузащитник будет выступать за казанский клуб до конца сезона

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

ТАСС, 18 февраля. Казанский футбольный клуб "Рубин" объявил об аренде эквадорского полузащитника петербургского "Зенита" Кристиана Нобоа. Об этом сообщает пресс-служба "Рубина".

"Рубин" арендовал 32-летнего полузащитника до конца сезона. В первой части текущего чемпионата игрок провел за "Зенит" девять матчей, в которых отдал четыре голевые передачи.

Нобоа уже выступал за казанскую команду с 2007 по 2012 год, сыграв в составе клуба 149 матчей, в которых забил 27 голов. Вместе с "Рубином" он стал двукратным чемпионом России, обладателем Суперкубка России и Кубка страны.

В активе игрока 77 матчей и четыре гола за сборную Эквадора.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Свищев: официального подтверждения положительной допинг-пробы Крушельницкого нет
2
Трамп: если целью РФ было создание хаоса в США, то она этого добилась
3
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
4
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
5
Тренер: российских хоккеисток зацепили слова Ковальчука об их игре
6
Сторонники Саакашвили на митингах в Киеве и других городах призывают Порошенко к отставке
7
Биатлонистка Акимова заявила, что утратила доверие к тренерскому штабу сборной России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама